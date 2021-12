Share on Twitter

Foi aprovado na tarde desta qontem, 02, pelo Conselho Acadêmico Superior da Universidade de Gurupi (Consup), o retorno das aulas teóricas e práticas de forma 100% presencial para o campus de Gurupi. Dos 25 conselheiros presentes, apenas um se absteve e os demais foram favoráveis.

da redação

O primeiro semestre letivo de 2022 terá início em 31 de janeiro. Será obrigatória a apresentação do passaporte vacinal que comprove a imunização completa contra a Covid-19. O documento pode ser obtido gratuitamente clicando no site ConectSus (https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19).

“É uma conquista para a Instituição, tendo em vista que esse era um anseio da comunidade acadêmica. Estudantes deverão cumprir o plano de contingenciamento do Município e apresentar o comprovante de que estão com o ciclo vacinal completo”, disse a Reitoria da UnirG, Drª Sara Falcão.

O retorno das aulas presenciais com a exigência do passaporte vacinal já é adotado por outras Instituições de Ensino Superior do País.