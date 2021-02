Share on Twitter

A chuva ocorrida na noite desta terça-feira (10) acabou inundando residências, destruindo muros e provocando danos materiais no setor São Paulo, no final da Avenida Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.

por Régis Caio

“Fomos acionados para atendimento a ocorrência de Alagamento em residências, no local deparamos com várias casas que durante as intensas chuvas tiveram seus muros levados pela enxurrada e também algumas casas foram alagadas”, informou o Corpo de Bombeiros de Gurupi

Ainda de acordo com os militares, não teve vitimas e sem desabrigados, apenas danos materiais. “Orientamos os moradores a acionarem as autoridades municipais para realizar uma avaliação nas estruturas”.