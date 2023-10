Qualificação: Senai, Asefafto e projeto Horta Comunitária vão qualificar 160 pessoas em Gurupi

da redação

Novas oportunidades de qualificação profissional são oferecidas para a comunidade de Gurupi. Por meio de parceria firmada nesta última sexta-feira, 29, entre a Associação Social Esportiva Fortes e Agricultura Familiar do Estado do Tocantins, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o projeto Horta Comunitária 160 pessoas serão qualificadas em diversas áreas como alimentação, higiene, compostagem entre outros.

A parceria foi viabilizada pelo presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), deputado Eduardo Fortes, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO). Entre as ações estratégicas da FPA está a qualificação profissional para atender as vagas de trabalho disponíveis no setor da agroindústria tocantinense.

Os cursos serão realizado a partir da próxima segunda, 02, em unidade móvel do Senai.