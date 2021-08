A Câmara Municipal de Gurupi retorna nesta terça (10) as atividades legislativas e os vereadores se preparam para a 1° Sessão Ordinária do segundo semestre de 2021, que acontecerá às 9h.

Da redação

Mesmo sem sessões, a Casa Legislativa manteve seu expediente administrativo no mês de julho no período de interrupção constitucional (art. 57 CF), respeitando as orientações em relação à prevenção contra a disseminação do novo coronavírus.

As Sessões Ordinárias continuarão sendo realizadas normalmente durante dois dias da semana e poderão ser acompanhadas através de transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, pelo canal Câmara Municipal de Gurupi.

Durante o expediente serão analisados quatro Projetos de Lei, dentre eles, um que dispõe sobre a doação de área do município de Gurupi a Secretaria de Educação do Tocantins e um que estabelece alteração no protocolo de vacinação na cidade de Gurupi para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a COVID-19.

“Quero convidar a população para assistir as Sessões Ordinárias transmitidas ao vivo pela internet, lembrando que é muito importante acompanhar os trabalhos dos vereadores e participar do desenvolvimento de nossa cidade,” reforçou o presidente da Casa, Rodrigo Maciel.