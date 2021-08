Share on Twitter

O objetivo da parceria tem o intuito de auxiliar na alimentação diária dos detentos e famílias como também na ressocialização dos mesmos.

da redação

Para oferecer uma oportunidade de trabalho como também na alimentação saudável e ressocialização, o ex-vereador de Gurupi, Eduardo Fortes firmou parceria com o CPP de Gurupi e a Unidade Penal Feminina da cidade de Talismã para implantar as hortas comunitárias dentro do sistema prisional.

“O detento terá um dia de pena reduzido a cada três dias trabalhados na horta comunitária”, explica Eduardo Fortes. O projeto social Horta Comunitária contemplará ao sistema prisional de Gurupi e Talismã com toda estrutura; doações de mudas, adubação e assistência técnica.

“A área para a implantação da horta já existia dentro do sistema prisional, mais há tempo que não funcionava. Após reunião com os diretores sentimos a necessidade de reativar essas hortas. A expectativa é de que, após o preparo do solo, o plantio das mudas serão colhidos nas próximas semanas” concluiu.