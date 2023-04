da redação

O Emprega Gurupi objetiva buscar e cadastrar os trabalhadores do município no Sistema do Sine, encaminhar para as vagas de emprego disponíveis e possibilitar a emissão da carteira de trabalho digital, além de orientar sobre o seguro-desemprego.

De acordo com a gerente do Sine em Gurupi, Zenaide Dias, o órgão tem trabalhado com importantes parcerias no município para garantir capacitação e inclusão das pessoas no mercado de trabalho e explica: “O Emprega Gurupi conta com a importante parceria do Governo Municipal e, juntos, vamos buscar esses trabalhadores, orientá-los sobre nossos serviços e diminuir essa distância entre quem oferece uma vaga e quem quer trabalhar”, informou.

Sobre o Sine

O Sine Tocantins é o órgão do Governo Estadual responsável pela assistência direta ao trabalhador. Nas nove unidades do Sine espalhadas no Estado, o cidadão tem acesso a orientações sobre carteira de trabalho, seguro-desemprego, além de intermediação de mão de obra, orientação e capacitação profissional. Para fortalecer o mercado de trabalho no Estado, o Sine oferece ainda apoio aos empresários locais com psicólogos (especialistas em recursos humanos e processo seletivo), auditórios, treinamentos e requalificação profissional.

Painel de vagas do Sine

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos 11 postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas.

Além do atendimento presencial, os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo aqui.

Nas demais unidades do Sine, o contato pode ser feito também por telefone convencional e os números podem ser acessados no site da Setas.