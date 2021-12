O projeto de autoria do deputado estadual Júnior Geo (PROS) tem por finalidade modificar o nome do Hospital Geral de Gurupi (HGG) Ivo Carlesse, para João Neves de Paula Teixeira, médico pioneiro em Gurupi.

por Régis Caio

O novo hospital fica situado na Avenida Antônio Nunes da Silva no setor Parque das Acácias e busca alterar o nome da Unidade que se chama Ivo Carlesse, que foi aprovado este ano na Assembleia após um PL do depitado Olyntho Neto.

Segundo Júnior Geo o PL tem o intuito de homenagear um médico que atuou por vários anos em Gurupi.

Histórico

João Neves de Paula Teixeira nasceu em Santo Ângelo (RS), em 29 de outubro de 1950, filho de Osvaldina de Paula Teixeira e Jaime Neves Teixeira, e se formou em Medicina pela Faculdade Católica de Pelotas em 1979. Mudou-se para o norte de Goiás antes da criação do Tocantins, obtendo o registro de nº 94 no Conselho Regional de Medicina (CRM-TO) no dia 15 de maio de 1989, dois meses após o conselho ser criado, tornando-se um dos médicos pioneiros no Estado.

O médico faleceu aos 70 anos, vítima de complicações de Covid-19, no dia 28 de julho e deixou um legado de coragem e compromisso ético com os pacientes e colegas de profissão. Neves atuava como legista, na função de médico perito, no 7º Núcleo Regional de Medicina Legal em Gurupi desde outubro de 2003. Ele também era concursado como médico no Hospital de Referência de Gurupi desde julho de 1994, exercendo com esmero o ofício de cirurgião e obstetra.

O médico também fundou a Academia Gurupiense de Letras (AGL) no dia 30 de novembro de 1999 e ocupava a cadeira nº 11. Ele também fez parte da primeira diretoria da AGL, como suplente do Conselho Fiscal. No matrimônio com Maria das Graças Teixeira, ele deixou três filhos Yoshana Neves Teixeira, que abraçou a profissão do pai e é médica, Darjan Neves Teixeira, autônomo, e Shuiene Neves Teixeira, estudante

Diante disso, requeiro apoio aos Nobres Pares para a aprovação da presente propositura.

PROJETO DE LEI – ALTERAÇÃO NOME HOSPITAL GURUPI.docx (2)(1)