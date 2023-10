Projeto de astronomia da UFT de Gurupi planeja evento para observação do eclipse solar

da redação

Ocorre, no próximo sábado, 14 de outubro, um fenômeno astronômico conhecido como eclipse anular do Sol – ou, o grande eclipse anular americano -, e o projeto de extensão Astronomia na Praça, do Câmpus Gurupi da Universidade Federal do Tocantins (UFT) organizou um evento para a observação deste aguardado eclipse.

Aos que desejarem conferir o grande eclipse anular, com equipamentos adequados, em segurança e acompanhados de estudiosos da astronomia – aptos a explicarem detalhes sobre o fenômeno -, o encontro será no sábado (14), a partir das 15h, no Bloco G do Câmpus.

Sobre este eclipse

Um eclipse anular do Sol ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham e visualmente formam uma espécie de “anel de fogo”. Isso porque a maior parte do disco solar fica coberta, e apenas sua “borda” aparece.

Este eclipse poderá ser avistado a partir de todas as regiões do país, mas, parcialmente. Apenas algumas localidades nas regiões Norte e Nordeste terão a visão completa do evento – sendo o Tocantins uma delas!

Portanto, aproveite a oportunidade para admirar este fenômeno com toda a segurança, lembrando que observar o eclipse solar a olho nu, com óculos escuros, telescópios sem filtros adequados e outros recursos inapropriados pode causar danos imediatos e irreversíveis aos olhos.

Sobre o projeto

O projeto de extensão Astronomia na Praça, coordenado pelo professor Marcio dos Santos Teixeira Pinto, do curso de Química Ambiental do Câmpus de Gurupi, iniciou-se neste semestre e visa, segundo o professor, “difundir o conhecimento de astronomia para o público em geral, mas com foco especial em auxiliar alunos e professores do Ensino Fundamental na compreensão desta ciência”, explica.