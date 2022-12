da redação

Na oportunidade, as crianças que participam desde o nascimento até os cinco anos de idade receberam medalhas e certificações. “A cada fim de ano fazemos esse tipo de homenagem para as mães e crianças que conseguem participar de forma efetiva, sem faltar. Desta vez tivemos o privilégio de contar com a participação de 15 crianças para comemorar os 15 anos do Boquinha do Bebê. Essas foram as que puderam participar do evento, mas nós temos um quantitativo maior de crianças atendidas, alcançando a saúde integral da cavidade bucal, com as boquinhas perfeitas”, relatou a coordenadora do Programa e pró-reitora de Graduação, Dra. Rise Rank.

Thatyellen Almeida está com os dois filhos em atendimento no Programa. Ela relatou que o trabalho é muito especial, com profissionais qualificados, que atuam por amor à profissão e pelo bem-estar das crianças.

A filha de Thatyellen, Emanuelly Dias, de cinco anos foi uma das homenageadas no encontro. “Ela entrou no programa com cinco meses de vida e agora tenho outro filho, o Arthur Rodrigues, que está com 1 ano e oito meses e é atendido desde os dois meses de idade. O Boquinha do Bebê é muito especial, pois nos dá oportunidade de estar sempre acompanhando a saúde bucal das nossas crianças e prevenindo doenças mais sérias onde nossos pequenos podem até perder seus dentes. Nós recebemos muitas orientações, dicas e recomendações que nos ajuda.

Participaram da comemoração, a reitora da UnirG, Dra. Sara Falcão, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Dr. Fábio Pegoraro, e o diretor administrativo da UnirG, Oximano Jorge, representando o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda. Estiveram presentes também as participantes da equipe, a Dra. Joana Estela, Dra. Thuane Neves Araújo Santos Eugênio, a Dra. Sthefane Simão a acadêmica de Odontologia Thaiza e a servidora técnica em Saúde Bucal, Araildes Guilherme da Silva Faria, dentre outros.

“Estamos felizes também com as diversas pesquisas e estudos produzidos pelo Programa, desenvolvendo novas técnicas e novos produtos, além de alcançar o principal que é a saúde bucal das crianças”, destacou a Dra. Rise.

Boquinha do Bebê

O Programa Boquinha do Bebê promove educação, prevenção e orientação de saúde bucal para crianças que são acompanhadas em Unidades Básicas de Saúde de Gurupi. Ele acompanha a criança desde a vida intrauterina na gestação da mãe até os cinco anos de idade, tendo um retorno trimestral para monitoramento da higienização bucal.

Entre as atividades que são realizadas estão palestras para gestantes no pré-natal nas UBS; atendimentos pós-parto; orientação para dieta, higiene, exame clínicos em bebês e acompanhamento da saúde bucal das crianças.

O trabalho do Programa Boquinha do Bebê pode ser acompanhado no Facebook “Programa Boquinha do Bebê” e no Instagram @programaboquinhadobebe