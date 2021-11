O Projeto é formado por voluntários que ajudam a levar alegria a famílias carentes da cidade, além de ações voltadas a pessoas que passam por algum tratamento de saúde.

O Projeto agora será uma Associação e vai expandir com o intuito de continuar ajudando pessoas carentes em Gurupi.

Edital de Publicação de Assembleia

Nesta data de hoje, torna se público a pretensão de constituição da Associação do Projeto Arthur, cuja Assembleia de apresentação e aprovação do Estatuto será realizada dia 22/11/21, às 19:00 horas, em primeira chamada ou as 19:30 horas, com qualquer quorum de participantes, virtualmente, através do link de vídeo conferência da sala do Meet.

ASSEMBLEIA PÚBLICO PROJETO ARTHUR

Segunda-feira, 22 de novembro · 7:00 até 10:00pm

Link da videochamada: https://meet.google.com/wff-rvrm-hbq