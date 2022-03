Um grande evento festivo ocorrerá entre os dias 20 e 23 de abril no Parque de Vaquejada três irmãos de Gurupi. A programação contará com rodeio, prova de três tambores e shows dos cantores Thiago Jhonathan e Japãozim para animar o público de Gurupi e região. O evento terá ainda a participação da cantora gospel Aurelina Dourado, que estará na abertura do rodeio levando boa música.

por Régis Caio

Segundo o organizador do evento, Nelson Baiano, a expectativa é oferecer uma festa sadia e tranquila, com muita animação. “Esse evento vai de encontro com os anseios do nosso público, ofertando qualidade, estrutura adequada e muita segurança. Teremos ainda parque de diversões para a criançada e o tradicional rodeio com a presença de vários boiadeiros, sem contar a prova de três tambores que será um sucesso e os Shows com o TJ, que é sucesso em todo Brasil e o cantor Japãozim”, destacou Nelson Baiano.

Os ingressos para a festa estão sendo vendidos na Conveniência Tio Patinhas de Gurupi.