A Prefeitura de Gurupi dá início nesta terça-feira, 07, à programação do “Natal de Esperança”, com o objetivo de fomentar o clima natalino e levar esperança, alegria e otimismo aos cidadãos gurupienses. A programação será diversificada, cheia de atrações culturais e decorações nas praças e principais avenidas comerciais do município.

da redação

A programação natalina acontece na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha e inicia às 18h30 com uma missa campal. Logo em seguida, às 20h, está prevista a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes de natal. Também serão realizados corais natalinos e apresentações artísticas.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, a programação foi preparada para que os gurupienses possam renovar a sua espiritualidade e resgatar a esperança de dias melhores em 2022. “Teremos pela primeira vez apresentações natalinas com a participação das escolas e cantatas de dois grupos musicais preparadas especialmente para este natal. E também uma valorização de uma cantora de Gurupi que está despontando no cenário nacional que é a Clara Garcia. Tudo isso reforça o lema da gestão, Nossa Gente Nossa Força. É com esse espírito que estamos convidando todos a participarem desse momento de festa e esperança”, disse.

As secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; da Educação; de Cultura e Turismo; de Juventude e Esportes; de Comunicação; e de Desenvolvimento Urbano estão envolvidas na organização e planejamento de cada detalhe da programação.

Programação Cultural

A Casa do Papai Noel está sendo montada na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha e contará com a presença de Papai Noel nas noites de sextas, sábados e domingos das 19 às 22 horas. Também serão realizadas feiras natalinas com artesanato e praça de alimentação nos dias 10, 11, 17 e 18. Todos esses dias terão atrações culturais das escolas do município com apresentações de corais e outras cantatas.

Ornamentação

A ornamentação natalina, que também será inaugurada nesta terça-feira, será instalada na Praça do Waldir Lins, Praça Santo Antônio, Praça da Abadia, na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, no Parque Mutuca, na Sede da Prefeitura na Rua 01 e no Letreiro “Eu Amo Gurupi”, na entrada Sul da cidade. E ficará à disposição dos gurupienses até o dia 07 de janeiro.

As Avenidas Goiás e S-15, principais eixos comerciais de Gurupi, também receberão ornamentação com iluminação de Natal.