O 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Gurupi abriu o edital para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom). Serão ofertadas 25 vagas no período Matutino e 25 vagas no período Vespertino, sendo que ainda existirá um cadastro de reserva com 05 inscritos para cada período, obedecendo a ordem de classificação, que poderão ser chamados em caso de desistência/desligamento de algum aluno nos primeiros 15 dias de curso.

por Régis Caio

O Bombeiro Mirim, como também é chamado o Programa, tem foco principal o ensino sobre a base da organização militar, como hierarquia, disciplina e a prática no cotidiano das atividades. Além de desenvolver o desejo de aprimorar os conhecimentos sobre temas importantes da vida cotidiana, como noção de primeiros socorros, saúde, doenças infecto-contagiosas, acidentes domésticos, meio ambientes, cidadania, educação no transito, e outros, a exemplo de socializar informações sobre as famílias, o incentivo a permanência na escola através do acompanhamento e motivação escolar.

CONFIRA O EDITAL BOMBEIRO MIRIM Nº 01-2022