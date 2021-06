Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Saúde de Gurupi (SEMUS) dará início nesta próxima segunda-feira, 07, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da rede de ensino pública e privada. Nesta primeira fase serão imunizados os profissionais da Educação com idade entre 55 e 59 anos, com prioridade para todos aqueles que trabalham em berçários, creches e pré-escolas.

Da redação

A imunização iniciará a partir das 9h e seguirá enquanto durarem as doses. A vacinação desse público também será realizada durante a terça-feira, 08, iniciando nesse mesmo horário.

O ponto de vacinação exclusivo para esse público será a Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza, localizada no setor Alto dos Buritis, Av. Linolandia, nº 67, saída para Peixe.

Para se imunizar esses profissionais deverão estar munidos dos documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, cartão de vacina e cartão do SUS e comprovante de vínculo empregatício, como o último contracheque. Os trabalhadores da rede particular deverão apresentar o último contracheque e a declaração do empregador informando a unidade escolar em que atua.

O secretário de Saúde, Relmivam Milhomem ressaltou que esse é apenas o início da vacinação dessa categoria, que está sendo realizada conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI) orienta e que a vacinação será ampliada para as demais faixas-etária e níveis de ensino, assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas para o município.