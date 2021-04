Durante a Sessão Ordinária nesta quarta-feira (14), o vereador Jair do Povo apresentou dois requerimentos para o município de Gurupi, a inclusão de professores da rede Municipal, Estadual e colégios particulares e profissionais da área de Comunicação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

No requerimento 449/2021 trata-se da vacinação para professores da rede Municipal, Estadual e escolas particulares no intuito de proteger os professores e também aos estudantes que necessitam retornar seus estudos nas salas de aulas. De acordo com o requerimento o parlamentar expõe deficiência no ensino e danos psicológicos por estarem preocupados com o retorno ao ano letivo em meio a Pandemia.

“Precisamos vacinar também nossos educadores para continuarmos a oferecer ensino de qualidade e a continuidade do ano letivo, temos ciência da importância dos docentes no nosso município que demonstram o cuidado deles com nossas crianças e adolescentes e por isso, merecem nosso apoio e reconhecimento na preservação da saúde de todos. Agradeço a todos os vereadores pela aprovação”, frisou Jair do Povo.

Já o requerimento também destinado ao secretário de saúde de Gurupi, expôs total preocupação com a preservação da vida dos profissionais que levam a notícia a toda sociedade, de acordo com o requerimento o Brasil é o país que mais teve mortes entre profissionais de jornalismo. O vereador Jair do Povo defende a ideia de que os comunicadores estão à frente no combate a pandemia levando informação a sociedade que precisam ter ciência da gravidade da doença. O requerimento destaca pedido na vacinação a todos os profissionais da Comunicação Social do município.

“Esperamos que seja atendido estes pedidos pela nossa prefeita Josi Nunes. Os jornalistas merecem que sejam inclusos pelo seu trabalho frente as causas da população e estarem a frente no combate a COVID-19. Sou jornalista e sei da importância desses profissionais”, disse o parlamentar em sessão.

