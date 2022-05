Share on Twitter

Depois de ser notificada sobre o descarte irregular de produtos agropecuários, como vacinas contra febre aftosa e brucelose, a Diretoria de Meio Ambiente de Gurupi recolheu, nesta quarta-feira, 18, os materiais que foram jogados em uma área verde no setor Jardim América.

da redação

Após a denúncia do descarte ser publicada no Portal Atitude, a Prefeitura montou uma força tarefa envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio da Diretoria de Meio Ambiente; a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e a Secretaria de Infraestrutura, por meio do Departamento de Limpeza. Além disso, a Polícia Militar Ambiental – BPMA e a Polícia Civil também acompanharam o recolhimento dos materiais.

“Ao chegar no local identificamos que os materiais ofereciam risco à saúde da população e também ao meio ambiente. Então organizamos esta operação, fizemos o levantamento dos materiais que estavam expostos e identificamos que lá tinha vacina antirrábica, vacina contra febre aftosa e brucelose, além de hormônios e antibióticos, tudo do ramo veterinário. Nós identificamos um risco muito grande ao meio ambiente e à população que ali passa. A nossa preocupação foi muito grande, mas nós conseguimos conter e fazer o recolhimento para a destinação ambientalmente adequada deste material”, explicou o diretor de Meio Ambiente de Gurupi, Diego Rocha.

Segundo o diretor, todos os itens foram recolhidos e periciados e cada órgão envolvido na operação deve fazer um relatório sobre o caso. “Esperamos que as autoridades, cada uma na sua esfera de competência, possam apurar os possíveis culpados, para conseguirmos autuar os culpados por este crime ambiental”, frisou Diego.

A Prefeitura de Gurupi registrou um boletim de ocorrência sobre a situação e caso a pessoa que fez este descarte irregular seja identificada, ela pode responder civil, administrativa e criminalmente, podendo ainda ser autuada, multada e até presa.

Onde denunciar?

O gurupiense tem vários canais de comunicação com a Prefeitura de Gurupi para denunciar crimes ambientais, além das redes sociais.