Durante as programações da 7ª Sicteg On, foi realizada o III Simpósio de Linguística, Literatura e Artes da Universidade de Gurupi, sob a coordenação do curso de Letras, em parceria com a Academia Gurupiense de Letras, e também o lançamento da nova edição da Revista Ressaca Literária. O evento ocorreu nesta quinta-feira, (21) e levantou debates sobre a importância da valorização e incentivo as produções literárias vindas das academias.

da redação

Durante o evento foram ministradas palestras com temas sobre: As ricas e abundantes fontes do imaginário literário, A literatura a serviço do pensamento e A realidade do mundo virtual e o futuro, apresentadas pela jornalista e escritora Maria Félix Fontele.

Durante a palestra Maria defendeu a educação, a leita e a ciência. “Como jornalista e escritora, sou defensora inconteste da educação, da cultura e da ciência”. E ainda destacou a importância da criação da Revista. “Por tudo isso que dissemos acima, nem é preciso ressaltar o quanto uma revista como a Ressaca Literária, do curso de Letras da UnirG, é importante e necessária como veículo de incentivo à leitura, como documento histórico disponível a todos, de pesquisadores a leitores em geral, além de contribuir para ampliar a nossa visão de mundo e o nosso senso crítico”. Comentou parabenizando os organizadores da edição.

Sobre a revista

A revista Ressaca Literária é um projeto que teve início em 2017 com um grupo de acadêmicos que cursavam a disciplina de Teoria da Literatura, sob a direção da Profa. Wellitania Oliveira.

A criação da revista veio oportunizar a classe acadêmica, cursantes e egressos do curso de Letras, a publicação de suas produções literárias no âmbito da poesia, prosa, artigos e ensaios que se relacionem com a arte literária.

Desde a abertura de sua primeira edição, a revista busca promover a leitura e a escrita, ampliar as pesquisas, produzir conhecimento e adensar a capacitação profissional no âmbito das Letras, formando egressos com expertise investigativa, propositiva e interdisciplinar no campo da linguagem, da literatura, da cultura e imaginário, do reconhecimento da pluralidade, da valorização da identidade e das artes em geral.