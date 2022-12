da redação

“Esse trator é mais um benefício muito importante para nossa zona rural. O deputado Célio Moura tem investido muito nessa área da agricultura familiar, tanto que já tínhamos recebido um caminhão caçamba, agora esse trator e nós agradecemos muito! Ele ainda irá contribuir com um milhão de reais na área da saúde. E isso é que é importante! É termos parlamentares que independente da região, reconheça o apoio que teve em Gurupi, como tem feito o deputado Célio Moura, então o nosso agradecimento a ele”, disse a prefeita Josi Nunes sobre o benefício.

O presidente da Associação Serrinha, Valdeci Ferreira de Menezes, recebeu o veículo com entusiasmo, pois disse que será fundamental no apoio aos pequenos agricultores da região. “Nós estávamos precisando muito deste trator! Com ele vamos poder fazer um plantio melhor, ajudar mais os agricultores familiares e mostrar a força da nossa associação. E hoje para nós produtores da Associação Serrinha é um dia de comemoração com a certeza de um ano novo de muita prosperidade com este benefício que será uma ajuda muito grande para nós”, frisou.