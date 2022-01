Foi publicado neste sábado (15) o novo decreto municipal e que restringe algumas atividades em Gurupi, dentre elas, eventos esportivos.

Da redação

A medida visa a prevenção e combate ao covid-19 na cidade após os casos aumentarem

Algumas restrições são: As atividades esportivas profissionais devem seguir as regras expedidas pelo Governo do estado. O ingresso nos órgãos públicos da Administração Municipal Direta e Indireta dependerá da apresentação, junto à recepção, de comprovante vacinal contra a COVID-19 e documento de identidade com foto.

confira na íntegra o decreto