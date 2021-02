Share on Twitter

Share on Facebook

Mesmo não tendo a festa tradicional do Carnaval, a prefeitura de Gurupi decretou ponto facultativo. Na semana passada o governo do estado anunciou que os órgãos públicos estaduais irão trabalhar normalmente.

por Régis Caio

De acordo com o decreto publicado no Diário Municipal, fica determinado ponto facultativo durante os dias 16 até às 14h do dia 17 de fevereiro.

Os bancos estarão fechados durante o período de carnaval. Já a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) informou que as atividades comerciais podem abrir normalmente.

Com essa situação fica o questionamento: Bancos fechados, parte dos dos órgãos públicos municipal fechados e estadual aberto. Quem aposta na movimentação do comércio durante o período de Carnaval?