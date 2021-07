O Diário Oficial do Município desta sexta-feira (09) decretou luto em decorrência do falecimento do Pastor João da Cruz Gomes Feitosa, Presidente das Assembleias de Deus do Ministério Madureira do região gurupiense.

Por Régis Caio

Segundo o Diário, é dever do Poder Público gurupiense render justas homenagens àqueles que

com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem estar da coletividade.

“Fica declarado Luto Oficial, em sinal de pesar pelo falecimento do Pastor JOÃO DA CRUZ GOMES FEITOSA, em todo território do Município de Gurupi, durante 03 (três) dias”, diz o decreto.