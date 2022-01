Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 11, o resultado final das provas objetiva e subjetiva do processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Gurupi. Os aprovados foram convocados para o curso de formação, que começa nesta quarta-feira.

O documento traz os nomes dos 44 aprovados e de mais três candidatos do cadastro de reserva. Segundo o documento, estas pessoas precisam confirmar a participação no curso de formação até às 12 horas de hoje. A confirmação pode ser feita via telefone, no (63) 3315-0083, ou por e-mail: [email protected].

Clique aqui para conferir os nomes dos convocados.

Curso de Formação

O curso de formação será realizado no Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho (Arizinho), entre os dias 12 e 15 de janeiro, das 08h às 12 horas e das 14h às 18 horas. A carga horária é de 40 horas, sendo 32h presenciais e 8h a distância.

É obrigatório o cumprimento de 75% da carga horária para que o candidato possa ser contratado.

A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado no próximo dia 17 de janeiro.