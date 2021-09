A Secretaria de Infraestrutura por meio da Prefeitura de Gurupi atenderá requerimento do Vereador Jair do Povo, que solicitou faixa elevada em frente à escola Adventista de Gurupi, o objetivo é evitar atropelamentos, educar os motoristas na redução de velocidade e garantir maior segurança a todos que trafegam no local.

por Adriana Castelo Branco

A lombada ou lombofaixa é uma faixa elevada com determinação na Resolução 495/2014 do Conselho Nacional de Trânsito, que disciplina o uso desse tipo de lombada para redução de velocidade em vias públicas. Ou seja, é de inteira responsabilidade do poder público garantir proteção e manutenção das vias de tráfego.

O requerimento 682/2021 de autoria do Jair do Povo foi aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária no dia 29 de junho na Câmara Municipal. O diretor da escola Vitor Boaventura afirmou que havia solicitado a faixa elevada há dois anos e que a alta velocidade dos motoristas causa insegurança aos pais que levam seus filhos de 2 a 3 anos de idade para a escola, e que agora com o retorno das aulas presenciais será amenizado o transtorno.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura Thiago Barros esta será a primeira demanda atendida de faixa elevada do projeto Piloto que tem parceria com a Agência Municipal de Transito e Transportes (AMTT), e está sendo implantado em Gurupi no modelo ecológico e econômico. A ideia é realizar esta demanda a todas as escolas municipais que não tenham esta faixa elevada (lombada).

Jair do Povo sente feliz em ver que seu trabalho está sendo atendido pela prefeitura e ajudando o povo de Gurupi. “O Projeto Piloto vem garantir mais segurança aos estudantes e é sem dúvida uma ideia que tem muito a dar certo, uma vez, que os materiais utilizados na construção da lombofaixa serão ecológicos, isto mostra que a prefeitura está trabalhando para sanar entraves em Gurupi e oferecer melhor qualidade de vida”.