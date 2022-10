da redação

A sanção da lei de execução para o pagamento de 5%, em cima da diferença de nível dos professores da Rede Municipal de Ensino de Gurupi, aconteceu nesta terça-feira, 19, em cerimônia realizada no gabinete da Prefeita Josi Nunes.

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Davi Abrantes e da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet/Gurupi), Gabriela Zanina. A presidente do Sintet Gurupi agradeceu o diálogo com a gestão da prefeita Josi e frisou que foi uma das que mais beneficiaram a categoria até agora.

“Graças a Deus conseguimos mais este benefício e a gestão vem cumprindo todos os acordos que tem feito com a categoria. Esperamos continuar com todo este diálogo entre categoria, sindicato e gestão. Esta gestão foi a que mais trouxe benefícios para nossa categoria, porque desde 2017 nós estávamos nesta luta para equiparar nossa tabela do PCCR. Agora estamos ainda mais satisfeitos, com a incorporação também desta diferenciação de níveis”, frisou Gabriela Zanina, em discurso.

Já a prefeita Josi Nunes, além de destacar a importância deste diálogo com o Sintet Gurupi, agradeceu também a parceria com o Legislativo para agilidade na aprovação da Lei e ainda reforçou o trabalho que tem feito, em torno da busca para valorização dos servidores públicos municipais.

“Nós temos uma gestão que um dos nossos eixos centrais é a valorização do servidor público, em todas as áreas. E nós estamos fazendo isso, no final de nosso mandato podemos afirmar que todos os servidores terão uma melhora significativa. Muitos direitos estavam deixados de lado anteriormente, porque não havia uma política pública de valorização do servidor. Então, nós tivemos que fazer tudo de uma única vez, mesmo diante de um cenário econômico nem sempre favorável, como no período de pandemia. Mesmo assim seguimos dialogando com cada categoria e buscando ter uma melhora nas condições de trabalho e salariais e isso nós vamos alcançar. Já cumprimos o piso salarial dos educadores e agora estamos dando mais esta diferenciação de nível. E nós também já implementamos o PCCR da Educação, do quadro geral e da saúde. A Educação desde 2017 não recebia progressões, e os PCCRs do quadro geral e saúde desde 2015, mas nós implementamos agora. Agora serão novas conquistas, claro, dentro das possibilidades reais, orçamentárias e financeiras do município vamos estar gradativamente melhorando esta situação”, explicou a prefeita Josi Nunes durante a cerimônia.

O Secretário da pasta, Davi Abrantes também ressaltou as ações da gestão em benefícios dos professores do município e a importância de ver a categoria mais valorizada.

“O grande ponto chave desta gestão é que eu e a prefeita também somos professores e temos a sensibilidade em torno da causa, sabemos da importância de ver nossos educadores sendo valorizados. Então, essa é uma gestão que nós promovemos de valorização, almejando resultados. Esse trabalho conjunto realizado entre Prefeitura Municipal de Gurupi, Sintet e legislativo fez com isso acontecesse com agilidade e da melhor forma”, disse Davi.

MAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PARA OS PROFESSORES DE GURUPI: