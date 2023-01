da redação

Entre as solicitações da AMEG, estão o apoio da Prefeitura em quatro eventos que serão fixos no calendário de eventos do município. O primeiro deles, um jantar de pastores que será realizado no mês de fevereiro, em seguida, apoio para realização de retiros religiosos no período de Carnaval. Outro evento será o congresso de pastores e líderes de Gurupi e região, previsto para o mês de maio. Por fim, o evento de maior destaque que já se tornou tradição na cidade, que é a Marcha Para Jesus, que será realizada em setembro, em comemoração ao Dia do Evangélico.

A Prefeita se colocou à disposição para contribuir com os eventos promovidos pelo segmento e reforçou que para este ano, a Marcha Para Jesus será um evento ainda maior do que o do ano passado, pois Gurupi já se tornou referência na realização deste evento que atrai evangélicos de todo o Estado. Segundo a AMEG, foram mobilizadas em 2022 cerca de 15 mil pessoas na Marcha e a expectativa é superar esse número em 2023.

Segundo a Prefeita, no período de carnaval também são realizados vários eventos religiosos, tanto no segmento evangélico quanto no católico, que necessitam do apoio do poder público.

“Hoje reunimos com os pastores evangélicos para tratarmos sobre o apoio da Prefeitura nos eventos que serão realizados ao longo do ano. Da mesma forma, estaremos também reunidos com os padres de Gurupi que também realizam eventos no Carnaval e em outras datas, para que a prefeitura também possa dar sua contribuição dentro das possibilidades legais. O objetivo é dar as mãos nesse momento em que muitos vão às ruas se divertirem na folia, mas outros preferem outras atividades como retiros, congressos, e festas dentro do âmbito religioso”, disse a Prefeita.

O presidente da AMEG, Pastor Ézio Paulo, destacou que o apoio da gestão da prefeita Josi Nunes tem sido fundamental na realização dos eventos. “Desde o ano passado, quando fizemos a Marcha Para Jesus em parceria com a Prefeitura, nós decidimos a partir desse ano termos um calendário da AMEG e estabelecemos quatro eventos em parceria com a Prefeitura. A prefeita Josi Nunes nos ajudou muito na Marcha do ano passado e já propôs nos ajudar esse ano em todos os eventos da AMEG, e nós temos visto nela um coração aberto para ajudar o segmento, isso é motivo de gratidão”, afirmou.