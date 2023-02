da redação

Na quinta e última noite do Carnaval em Gurupi, nesta terça-feira, 22, novamente uma multidão compareceu para curtir as atrações que encerraram a festa, que já entrou para a história como a maior e mais organizada já vista na cidade. De acordo com a Polícia Militar, mais de 20 mil pessoas por noite de folia lotaram a Avenida Pará e curtiram toda a programação. A atração principal que embalou os foliões nesta última noite foi a dupla Humberto e Ronaldo, que com um repertório animado, cantou os maiores sucessos da carreira como: Romance, Solteiro Sim, Carência, Nem aqui nem na China e Saudade Véia. E também canções tradicionais do Carnaval.

“Primeira vez aqui, foi uma experiência incrível! Tô até sem voz! Muito bom, muito bom mesmo! A receptividade que a gente teve aqui em Gurupi, a comunicação e acesso que a gente teve até com os artistas também nos shows. Foi tudo muito bonito, muito bem decorado e bem organizado. E uma coisa que me chamou muito atenção em comparação aos Carnavais em Salvador, Rio de Janeiro é a segurança, porque literalmente eu não presenciei, nada de roubo, furto e isso traz uma comodidade para gente de fora vir prestigiar o Carnaval aqui. Literalmente eu estou amando! Deixou saudades já, tá com gostinho de quero mais”, disse Dhayanny Maria, médica paraense que veio de Formoso do Araguaia, onde mora atualmente, para curtir as noites de folia na Capital da Amizade.

E a prefeita Josi Nunes, anfitriã do Carnaval da cidade, agradeceu ao público, pedindo que os foliões segurem essa saudade, garantindo que ano que vem tem mais.

“Ver os foliões felizes assim, ver o quanto nosso comércio, rede hoteleira, restaurantes e bares lucraram nestes dias de festa me deixou muito feliz. Todos os dias vimos a casa cheia. Estamos com a sensação de dever cumprido porque realizamos um Carnaval bonito para a família gurupiense e para nossos turistas que nos ajudaram a manter recordes de público. Investimos na estrutura, nas bandas tanto nacionais quanto regionais, nas matinês para adultos e também para nossas crianças, no apoio aos nossos comerciantes e de resultado obtivemos o dobro em retorno. E os foliões podem segurar esta saudade, porque ano que vem vamos fazer uma festa maior e melhor”, afirmou a prefeita Josi Nunes.