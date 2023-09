Prefeita Josi busca recursos para Gurupi com Ministro de Desenvolvimento e Assistência Social

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve em Palmas nesta sexta-feira, 29, para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social e aproveitou a oportunidade para apresentar demandas do município e solicitar recursos ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, que esteve presente no evento.

Na ocasião, a Prefeita, juntamente com a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, entregou ao Ministro um ofício com algumas demandas na área de Assistência Social do Município, como recursos para custeio; investimentos em veículos; ampliação de estrutura e serviços sociais; além da aquisição de equipamentos e materiais permanentes, somando RS 2,3 milhões em recursos solicitados ao Governo Federal para investimentos. Tudo com o objetivo de garantir melhorias nos atendimentos socioassistenciais do Município à população gurupiense.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância de aproveitar a oportunidade para apresentar as demandas de Gurupi ao Ministro Wellington Dias e reforçar a parceria com o Governo Federal. “É fundamental que aproveitemos todas as oportunidades para pleitear recursos e apoio para nosso município. Gurupi é uma cidade que está crescendo e com isso enfrenta muitos desafios, por isso esses recursos são vitais para nossa capacidade de fornecer serviços de qualidade à nossa comunidade”, enfatizou.

Entre as demandas apresentadas pela Prefeita estão:

– R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para custeio – Incremento Temporário, a fim de fortalecer a assistência social em Gurupi;

– R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para investimento em veículos, a fim de melhorar a mobilidade e eficiência dos serviços prestados;

– R$ 668.000,00 (seiscentos e sessenta e oito mil reais) para investimento na construção de infraestrutura para a Assistência Social do Município;

– R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para ampliação de estrutura e serviços sociais, contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos;

– R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, garantindo o funcionamento adequado dos serviços.