da redação

O anúncio foi realizado hoje, em Brasília, durante uma reunião realizada na sede da estatal. Com a administração do Aeroporto Jacinto Nunes passando para as mãos da Infraero, espera-se um aumento na qualidade dos serviços oferecidos, além de uma maior capacidade para atrair voos comerciais e impulsionar o turismo e o comércio na região.

A prefeita destacou esta notícia para o desenvolvimento econômico e social de Gurupi. “Estamos dando um passo importante para o crescimento da nossa cidade. O Aeroporto Jacinto Nunes é um importante vetor de desenvolvimento, e com a expertise da Infraero na administração de aeroportos, tenho certeza de que teremos melhorias significativas”, afirmou Josi Nunes.

A Infraero é uma empresa estatal brasileira responsável pela administração de diversos aeroportos do país, incluindo importantes terminais como o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim. Sua vasta experiência e know-how no setor aeroportuário são reconhecidos nacionalmente e devem trazer benefícios concretos para o Aeroporto Jacinto Nunes.