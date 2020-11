“Precisamos incentivar a produção da agricultura familiar de Gurupi”, disse Josi Nunes durante encontro com Ministra

Continuando a agenda em Brasília, a prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), visitou ontem, 24, a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. A visita de cortesia aconteceu no Distrito Federal e também participaram do encontro: o Senador Eduardo Gomes (MDB), o Deputado Federal Carlos Gaguim (DEM) e o secretário Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum.

da redação

Durante a reunião, a prefeita eleita de Gurupi destacou a necessidade de ampliar o Ceasa da cidade e também de incentivar os agricultores familiares. “Essa foi mais uma visita importante aqui em Brasília para que possamos valorizar e incentivar a produção da agricultura familiar de Gurupi.

Com a ampliação do Ceasa, os nossos produtores familiares terão melhores condições e mais possibilidades para comercializar seus produtos”, frisou Josi Nunes; destacando ainda que as parcerias com o Governo Federal e com as bancadas tocantinenses no Senado e na Câmara Federal são fundamentais pra implementação desses benefícios.