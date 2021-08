O prazo para Microempreendedores Individuais (MEI) que estão devendo impostos, regularizarem suas pendências, encerra no final deste mês. O pagamento dos débitos pode ser feito utilizando o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), ou parcelamento que deve ser iniciado até o próximo dia 31 de agosto.

Tanto a emissão do DAS para pagamento, como a realização do parcelamento, pode ser efetuada diretamente no Portal do Simples Nacional. O DAS também pode ser emitido pelo App MEI, disponível para celulares Android ou iOS.

A Receita Federal encaminhará, a partir de setembro, os débitos apurados nas Declarações Anuais Simplificadas para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) não regularizados para inscrição em Dívida Ativa. Essa dívida será cobrada na justiça com juros e outros encargos previstos em lei.

Segundo a diretora municipal de Indústria e Comércio de Gurupi, Daniella Vitorino, é preciso que os MEI se atentem ao prazo para regularizarem sua situação. “Com isso, o microempreendedor evitará a cobrança judicial da dívida inscrita e outras restrições futuras, como por exemplo deixar de ser segurado do INSS, aposentadoria, auxílio doença, dentre outros, além de ter dificuldade para conseguir financiamentos e empréstimos”, alertou.

A Prefeitura de Gurupi dispõe da Sala do Empreendedor, que realiza atendimentos e orientações aos microempreendedores da cidade. O MEI que tiver alguma dúvida sobre suas pendências, pode procurar a Sala que fica localizada no Centro de Convenções Mauro Cunha, na Avenida Maranhão entre as Ruas 02 e 03, ou ligar no telefone: 3315-0020.

A Sala do Empreendedor de Gurupi é destaque a nível estadual. Recentemente, dados da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) apontaram que Gurupi é a cidade mais rápida para se abrir uma empresa.