Conforme as informações da polícia, os agentes policiais foram apurar um crime de tráfico de drogas em uma casa do bairro, ao chegar no local os suspeitos atiraram contra a viatura e um dos disparos atingiu de raspão um dos agentes. No confronto, um dos suspeitos foi atingido e morreu após dar entrada na UPA de Gurupi.

No imóvel foram apreendidos vários tabletes de maconha, um homem e uma mulher foram presos em flagrante e levados para a delegacia. O policial atingido passa bem.