Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite deste sábado, 26, a equipe de Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prestigiou o aniversário do pequeno Lucas Emanuel, no setor Campos Belo de Gurupi, que é um fã da Instituição.

Da redação

A equipe de Força Tática recebeu o convite de Letícia Lemos, mãe do pequeno Lucas Emanuel, solicitando a presença da equipe na festinha de aniversário do seu filho, que nesta data estaria fazendo cinco anos de idade, ela disse que ele tem grande admiração pela PM e sonha em ser policial militar. Os policiais, atendendo ao pedido da mãe deslocaram até o endereço onde foram recebidos pelo aniversariante que ficou imensamente feliz com a presença da equipe.

Para os policiais militares da Força Tática foi uma honra participar desse momento especial na vida da criança que é um exemplo de cidadão, apesar de sua pouca idade.

“Quero agradecer imensamente a participação dos guerreiros no aniversário do meu filho, Lucas Emanuel que fez 5 anos e que sonhava em ter uma festa com o tema Polícia. Obrigada a toda equipe” disse a mãe de Lucas.