A Força Tática Cães do 4º BPM promoveu treinamento para trabalhadores da Rede Energisa na região sul do estado, com a finalidade de prevenir ataques com cães, que é a maior causa de acidentes, ficando à frente inclusive de ataques de abelhas.

da redação

A Polícia Militar abordou os seguintes temas: Técnicas de evitar ataques de cães; Postura da pessoa ao se deparar com o cão; Diferença entre um cão treinado e um cão sem treinamento; Postura da pessoa diante de um perigo eminente de ataque de cão; Demonstração de ataque de cão; Demonstração de comportamento dos cães em diversas situações; Primeiros Socorros a serem ministrados ao sofrer ataque com cão; Instrumentos utilizados para se proteger e/ou evitar um ataque de cão, além de esclarecer dúvidas sobre situações ocorridas no trabalho dos profissionais da empresa de energia.

“Os ensinamentos que recebemos no treinamento de hoje, com certeza, serão utilizados no nosso dia a dia, que é cheio de situações como esta. É um incidente muito comum e tanto eu quanto os meus colegas estamos muito felizes pela oportunidade de aprender um pouco com a Polícia Militar”, afirmou Anderson, um dos participantes do curso.

O gestor da empresa, Gersílio, agradeceu a parceria, exaltando a excelência do treinamento, afirmando que a partir desta experiência sua visão de ver a Polícia Militar mudou de uma forma muito positiva. A visão em relação ao tratamento com os cães mudou, sendo de uma valia absurda para todos.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel W. Costa, destaca que a Polícia Militar está pronta para apoiar e colaborar com pessoas de bem. Afirma que o 4º Batalhão está aberto para firmar parcerias que contribuam com a melhoria do trabalho de todos que precisam do braço amigo da Polícia do Estado do Tocantins.