O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Weslley Dias Costa, participou na manhã dessa segunda-feira ,9, na sede da Associação Comercial e Industrial (ACIG) de Gurupi, da apresentação do projeto “Comércio Seguro”. Na reunião esteve presente, Rafael Salmo, Diretor de Comunicação; Wilson de Souza, Diretor de Sistematização; Raimundo Bonfim – 1° Secretário; Vanda Dias, Diretora de Sistematização e Jair Sakai – Presidente da ACIG.

O presidente da A ACIG, Jair Sakai, apresentou ao Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Projeto Comércio Seguro Gurupi, que visa promover uma rede de interação do comerciante com a Polícia Militar, potencializando-os como vigilantes sociais.

O 4º Batalhão da Polícia Militar, ficará responsável em disponibilizar o pessoal e viatura para fazer rotas em locais estratégicos onde há o funcionamento das atividades comerciais.

Já a Associação, criará um grupo de whatsapp para que os comerciantes possam repassar informações importantes, tais como, quando um cliente apresentasse notas falsas ou algum comportamento suspeito, alertando a polícia que se dirigiria ao local.

Poderão participar do projeto os associados da entidade e quaisquer membros da atividade comercial local e sua execução terá custo zero para quem vier a participar.

A ACIG irá formular um termo, referente ao compartilhamento de informações seguras por meio dos comerciantes. Os empresários também poderão ajudar caso presenciem alguma situação de estranheza no comércio vizinho. O grupo de whatsapp será exclusivo para o compartilhamento dessas informações, não sendo permitido propagandas.

Para o tenente-coronel Weslley Dias Costa, a parceria com a ACIG no projeto Comércio Seguro Gurupi é ótima, pois gerará a interação entre a comunidade e a Polícia Militar. “A polícia é quem faz o serviço preventivo a sociedade. Tenho certeza que será um sucesso, penso também que iremos reduzir ao máximo a questão da criminalidade na área comercial, que é responsável por empregar e pagar impostos”, falou o tenente-coronel.

O coronel ainda acrescentou, que nos últimos seis meses o índice de criminalidade diminuiu drasticamente em toda área, mas que a parceria otimizará o trabalho preventivo na área comercial de Gurupi.

“Vocês podem contar com a Polícia Militar, estamos 24 horas, na luta, nas ruas para apoiar e proteger o cidadão de bem”, completou tenente-coronel Weslley Dias Costa.

De acordo com o presidente da ACIG, Jair Sakai, essa parceria vem num momento certo, a cidade vem apresentando crescimento comercial e junto com o crescimento poderá haver aumento nos índices de roubos e furtos e a parceria vem para beneficiar os comerciantes, melhorando a integração Polícia Militar e a população.

“Com esse projeto de parceria público-privada e o nosso intuito é garantir mais segurança aos empresários, interatividade entre eles mesmos e com a polícia por meio do grupo, pois temos que ser parceiros para assim evitarmos possíveis prejuízos com roubos, furtos e disseminação de notas falsas ”, afirmou o presidente da ACIG.