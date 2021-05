Share on Twitter

Segundo a polícia o suspeito quebrou a vidraça da porta da igreja e danificou ainda a entrada de um prédio onde funcionava uma agência bancária na Avenida Goiás.

Por Régis Caio

A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 20, no centro da cidade. De acordo com a PM, um homem foi detido após cometer danos na Paróquia Santo Antônio e no prédio onde funcionava o HSBC.

A PM informou o suspeito quebrou a porta de vidro da Paróquia Santo Antônio e destruiu parte da vidraça do antigo banco. Ele foi localizado pelos militares e levado ao Hospital Regional, pois acabou ferindo um dos pés no momento do dano.