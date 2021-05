A reunião foi realizada nesta segunda-feira (10) no Conselho Regional de Educação, em Palmas, e discutiu o plano para a retomada das aulas presenciais em Gurupi. Participaram do encontro os vereadores André Caixeta, Davi Abrantes, Débora Ribeiro e Zezinho da Lafiche, juntamente com o Presidente do Conselho, Róbson Vila Nova.

por Régis Caio

De acordo com o vereador Zezinho da Lafiche, vice-presidente da Câmara Municipal, foi apresentado e protocolado um ofício ao Conselho solicitando ao estado a retomada das aulas presenciais de forma gradativa. “Esse é um momento de diálogo franco sobre o processo escolar de retomada das atividades presenciais em Gurupi. Nós vereadores temos somado forças para construir caminhos seguros para o retorno das aulas, vejo um momento essencial”, destacou o vereador.

Já a vereadora Débora Ribeiro, que é ligada a educação, reforçou que as escolas de Gurupi têm feito um belíssimo trabalho durante este período de pandemia, mas analisa que neste momento as atividades podem voltar a normalidade, seguindo todos os critérios do Ministério da Saúde. “É um momento também para tirar dúvidas e fortalecer o diálogo unificado em relação à construção, validação e aprovação dos planos de retomada, de forma serena, responsável e segura para todos”, frisou.