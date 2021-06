Share on Twitter

Os parlamentares apreciaram e votaram, na manhã dessa terça-feira, 01, os PL nº 009/2021 de autoria do Executivo que institui procedimento de negociação da Fundação UNIRG/Universidade de Gurupi-TO, para regularização de créditos não adimplidos de pessoas físicas relativos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

da redação

O PL nº 010/2021 que cria o programa de recuperação de crédito no âmbito da Fundação UNIRG, e ainda o que Altera a Lei Complementar nº 018/2011 que refere à adequação de alíquotas do município.

O presidente da Universidade Unirg, Thiago Pineiro Miranda, acompanhou a votação e destacou a importância da aprovação, “Esse projeto visa proporcionar para os alunos que estão inadimplentes, e não conseguiram manter a sua obrigação contratual com a Unirg, aqueles que tiveram que trancar o curso ou aqueles que querem fazer uma nova graduação, voltar a estudar, nós temos uma equipe pronta para receber as pessoas e fazer o procedimento de parcelamento ou pagamento a vista com os descontos de multas e juros” disse Tiago Miranda.

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi, vereador Rodrigo Maciel, PSL, também falou das aprovações, “Hoje aprovamos os projetos que beneficiam principalmente acadêmicos, uma preocupação da Câmara Municipal de Gurupi, eles vão poder renegociar os créditos que estão em divida com a Unirg de uma maneira sem juros, essa medida que dá celeridade e beneficia tanto acadêmicos, quanto a universidade”, disse o parlamentar.