A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) ampliou novamente a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para a população em geral sem comorbidades. Pessoas com idades a partir de 55 anos já podem se imunizar, a partir das 14 horas, desta segunda-feira (21).

da redação

As pessoas que se enquadram nessa faixa etária devem se dirigir ao Centro de Convenções Mauro Cunha, na Avenida Maranhão, local onde ocorre o drive thru. Este público será vacinado com a vacina Aztrazeneca.

A vacinação também seguirá nesta terça-feira, 22, no mesmo local, a partir das 8 horas, enquanto durarem as doses. A documentação necessária é: CPF, RG ou CNH, cartão de vacina e do SUS.

A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada para outras categorias assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas para o município.