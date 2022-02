O Perito Oficial Criminal Dr. Antonio Barbosa de Oliveira Neto finalizou no dia 14 fevereiro de 2022 o doutorado em engenharia elétrica pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPgEE) do DEE-UFCG em Campina Grande-PB. Atualmente o programa possui conceito 7 na área, máximo conceito da CAPES, juntamente de mais dois departamentos: o da USP de São Carlos e o da PUC do Rio de Janeiro.

da redação

A Tese intitulada “Uma Nova Metodologia para Análise da Confiabilidade de Transformadores de Distribuição e de Potência Baseada em Modelos Seccionais Envolvendo Duas distribuições de Weibull e Dados com Censura à Direita do Tipo I” traz significativas contribuições para a área de modelagem e previsibilidade de falhas em transformadores e, consequentemente, na minimização da ocorrência de falhas e de transtornos de ordem social, na diminuição de custos, e na otimização do sistema elétrico como um todo.

Cabe destacar que durante o doutoramento, Dr. Antonio Barbosa de Oliveira Neto publicou como autor ou co-autor 10 trabalhos científicos em periódicos, simpósios e congressos científicos internacionais.

Por fim, com profissionais com a mais alta qualificação, ganha a Polícia Científica do TO e toda a sociedade tocantinense.