Uma grande quantidade de buracos espalhados pela pista, isto é problema que vem aumentando nos últimos no sul do estado na BR-153. Motoristas relataram ao Portal Atitude prejuízos nos seus veículos ao transitarem pela rodovia, após 60 dias após Governo Federal ter assinado contrato de concessão para duplicação da BR-153 entre Anápolis e Aliança-TO.

por Régis Caio

A situação é crítica entre Gurupi e Aliança. Conforme o jornalista Rogério Rodrigues, que trabalha percorrendo todo Tocantins em seu carro, os buracos estão aumentando. “Há 15 dias eu quebrei o meu carro passando em um desses buracos próximo a Aliança e tive um prejuízo enorme, pois utilizo o veículo para trabalhar. Se você desviar acaba caindo em outro buraco”, relatou.

O que chama também atenção é que nesta quarta-feira, 01, completa dois meses que o Governo Federal anunciou o duplicação de 850,7 quilômetros de extensão, entre os municípios de Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO). Conforme relatou o ministro d a Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no dia da assinatura do contrato de concessão, as rodovias concedidas terão investimentos de R$ 7,8 bilhões em duplicações e melhorias na segurança viária e outros R$ 6,2 bilhões em contratação de serviços ao usuário.

No entanto, no trecho da parte do Tocantins, entre Talismã e Aliança encontra-se em situação precária. Situação vivida pelo motorista Natan Reis, que teve nesta semana o pneu estourado após passar em um buraco. “Graças a Deus eu estava com a velocidade baixa, pois poderia ter sofrido um acidente. Quem transita aqui a noite é arriscar a vida e o veículo”, disse.

O motorista declarou ainda que presenciou em duas viagens que teve que fazer cerca de 15 carros no acostamento da rodovia e ambos tinham problemas devido aos buracos.

O Portal Atitude entrou em contato com o DNIT que até o momento não se manifestou sobre a situação.