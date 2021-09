Após repercussão sobre a retirada das máquinas do distrito do Trevo da Praia. O governo do estado informou que elas estão no canteiro de obras, que está sendo às margens da BR-153 e que a empresa responsável pela pavimentação já tem o cronograma para a realização dos trabalhos.

Por Régis Caio

Um vídeo repercutiu nas redes sociais mostrando as máquinas que estavam no Trevo da Praia sendo retiradas logo após a assinatura da ordem de serviço de pavimentação da TO-365, feita pelo governador Mauro Carlesse. Moradores chegaram a questionar se as máquinas estavam indo embora.

Através de nota o governo do estado informou que elas foram retiradas para serem colocadas no canteiro de obras da empresa que ganhou a licitação de pavimentação e que os trabalhos começarão de forma imediata e a partir da BR-153.

Confira a nota na íntegra

O governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), informa que deu ordem de serviço para a empresa Consórcio Gurupi iniciar de forma imediata os trabalhos na TO-365, entre Gurupi e o Trevo da Praia.

Os serviços no local seguem o cronograma normal da obra. A empresa trabalha no estaqueamento da via e na construção do canteiro de obras que está localizado às margens da TO-365.

Os trabalhos serão realizados a partir da BR-153, em direção ao Trevo da Praia.

Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto)