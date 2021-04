Share on Twitter

O padre Eldinei Carneiro andou em carreata com os fiéis e percorreu o centro da cidade abençoando com o Santíssimo no ostensório toda a cidade.

Por Régis Caio

Após a missa da ceia do senhor que aconteceu na Paróquia Santo Antônio de Gurupi, os fiéis fizeram uma carreata pelas ruas da cidade. Na oportunidade eles passaram nos hospitais e fizeram orações em prol dos pacientes e servidores.

“A carreata com Jesus Eucarístico tem a finalidade de fortalecer a vida das pessoas, é a certeza que o Senhor caminha conosco. A passagem pelo Hospital Geral de Gurupi e Hospital Unimed é uma mensagem de ânimo e encorajamento para os profissionais de saúde e especialmente os pacientes, a dor deles é participação na cruz de Cristo, ele é a nossa luz e esperança”, destacou o Padre Eldinei Carneiro.