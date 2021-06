Além do Pároco Pe. Eldinei Carneiro, celebraram ainda a missa o Pe. Osmam Castro (Vigário Paroquial D’Abadia) e Pe. Vilmário Lustrosa (Vigário Paroquial da Santo Antônio).

por Régis Caio

A programação do festejo de Santo Antônio, padroeiro de Gurupi, foi finalizada neste último final de semana com uma programação especial. Durante dias a Paróquia realizou várias atividades como missas, novenas, quermesses com barraquinhas, sorteio e fechou o festejo com uma carreata pela cidade, levando o amor de Deus aos gurupienses com a benção dos veículos na praça.

“Encerramos mostrando que é preciso deixar Deus germinar em nossos corações e quem não se deixa moldar nunca cresce no sentido espiritual e quatro elementos são essenciais que são a oração, a fé, a caridade e a paixão por Cristo”, destacou o padre Eldinei Carneiro.

Durante a missa de encerramento participaram a prefeita Josi Nunes, o presidente da Câmara Rodrigo Maciel, os vereadores Jair do Povo e Leda Perini, a secretária municipal de educação, Amanda Costa e a secretária estadual de educação, Adriana Aguiar.

Foram mastreiros este ano Alexandro Peruzzo, Sandra Nascimento, Eva Monteiro, Gabriel Neury, Lourdes Feliciana e Joaquim Pereira. O tema da programação foi “Celebrando a memória e transformando a história”.