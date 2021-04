A Paróquia Santo Antônio teve início nesta última segunda feira (19) a experiência das celebrações eucarísticas semanais na porta da Igreja. De acordo o padre Eldinei Carneiro, é preciso reinventar sem perder a essência em tempos de pandemia.

por Régis Caio

As missas campais semanais da paróquia são abertas à comunidade, mas com restrições, seguindo as medidas decretadas pela Secretaria da Saúde de Gurupi.

A iniciativa de fazer do lado de fora, na porta da igreja, é para promover o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações no interior do templo.

“Nós mudamos nossos hábitos e costumes, mas continuamos com a mesma substância da fé, mesma natureza e essência. A celebração fora é para gerar aos fiéis mais segurança sanitária e proporcionar as pessoas a participação na eucaristia diária”, informou o Padre Eldinei Carneiro.