O Pe. Eldinei Carneiro presidiu na noite da última segunda-feira (27) na Paróquia Santo Antônio de Gurupi, a missa em graças pelos seus 13 anos de Ministério Sacerdotal e também do seu primo, Pe. Dorivan Ribeiro (Pároco da Paróquia Santana – Silvanópolis – TO).

da redação

A homilia foi feita pelo Pe. Vilmário Lustrosa que destacou as características dos colegas de turma: “Eles não dois colegas, mas dois irmãos, que a vida me deu, esses padres têm um zelo pela coisas da Igreja, são verdadeiros missionários, sou muito grato pelo carinho e amizade do Pe. Eldinei”.

Já o Pe. Dorivan Ribeiro enfatizou a escolha: “Todo Sacerdote é tirado do meio do povo, caminhar com a comunidade também nos realiza, estou muito feliz por celebrar hoje os 13 anos de Ministério Sacerdotal”. Ao final da missa, o Grupo de Oração Coração de Maria prestou uma homenagem ao Pe. Eldinei, a ministra Lucimária recordou as grandes atividades realizadas na Paróquia pelo homenageado.

O grupo ainda ofereceu um presente. Também a ministra Lerenilda leu uma linda mensagem ao Párocos. Na sua fala Pe. Eldinei Carneiro frisou:”A função do padre é colocar as pessoas em comunhão com Deus, é o específico do sacerdócio é o sagrado, o divino, o sobrenatural, somos administradores dos ministérios de Deus, agradeço ao Senhor, meu primo Pe. Dorivan, toda nossa família e os irmãos sacerdotes, obrigado a essa paróquia e a cidade de Gurupi que me acolheram com tanto amor”.

O religioso ainda agradeceu aos seus vigários paroquiais e as funcionárias das paróquia. Ao final da missa, o Pe. José Francisco também se expressou: “São dois grandes missionários, que vêm realizando um grande trabalho na nossa Diocese, obrigado pela amizade de vocês”. O Mons. Juarez Gomes destacou: “Não se afastem do serviço do Senhor, vão aparecer também as cruzes, mas com graça e o força do Cristo vencemos tudo, que vocês cheguem aos 50 anos”. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Gurupi, pela rádio 104,90 – Nova FM e cobertura da fotógrafa Tânia Mara. Onze sacerdotes estiveram presentes e o Diácono Aniel Rodrigues.