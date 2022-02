Nesse último domingo (06), o Pároco Pe. Eldinei Carneiro presidiu suas últimas missas na condição de Pároco da Paróquia Santo Antônio de Gurupi. Três celebrações eucarísticas marcaram a despedida do religioso, às 06:30, às 09:00 e às 19:30.

da redação

Nas missas matutinas o casal Isaú e Helena fez uma linda homenagem ao Pároco: “O senhor é como vagalume, que deixa um luz brilhando em nossos corações, o senhor gosta de ser padre, isso é essencial”. Também a dona Dica fez uma belíssima homenagem. Já na missa das 09:00, a celebração contou com uma linda mensagem feita pela coordenadora da catequese, Teresinha Pimentel.

O último momento aconteceu na missa das 19:30, durante a homilia Pe. Carneiro destacou as leituras e uma mensagem de gratidão: “O profeta se apresenta com total disponibilidade para servir ao Senhor, aqui estou, envia-me, já a segunda leitura o Apóstolo Paulo afirma, que é o que pela graça de Deus, no evangelho os discípulos já cansados não pegaram nada, mas quando escuta o Senhor a pesca se torna frutuosa, tem eficácia e resultado”. E finalizou: “Meu ministério foi além dos muros dessa igreja, passei por comércios, hospitais, cadeia, clínicas, instituições públicas e privadas, levando uma mensagem de paz e esperança, Obrigado Paróquia Santo Antônio e Gurupi por todo amor, que vocês me deram. “Gratidão, o melhor presente dos humildes”. O religioso ainda agradeceu aos dois gestores por seu período em Gurupi: Laurez Moreira e Josi Nunes.

No final da missa, várias pessoas prestaram homenagens: Luiza, Rafael, Adriana, Baltazar, Adda, Júlia e a Prefeita Josi Nunes. Ainda foi exibido um vídeo com depoimentos com diversas falas das qualidades do Pároco e as homenagens finalizaram com a linda música aleluia.

Após a missa houve a inauguração do Memorial Monsenhor Geraldo Torres, fizeram uso da palavra o Dr. Joaquim Costa, Dra Adriana Oliveira, os Vigários Monsenhor Juarez Gomes e Vilmário Lustrosa, Os Vereadores Jair do Povo e Marílis Fernandes, o Defensor Público Kita Maciel, a arquiteta Letícia Castelo Branco, a Prefeita Josi Nunes e o Pe. Eldinei Carneiro, que destacaram a importância desse resgate cultural e religioso, colocando o Monsenhor Geraldo Torres como parte essencial da história de Gurupi. Em seguida, houve o sorteio da moto CG 160, o ganhador foi o Ex-Prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, doou novamente para a paróquia. A família do Pe. Eldinei também esteve presente: seus pais: Elza Carneiro e Elze Rodrigues, os sobrinhos Enzo Carneiro, Lara Vitória, e Arlenny Carneiro e seu irmão Eliomar Carneiro.

A missa com a presença dos Diáconos Adão Cândido, Joel Matos, Irailton Carozo e Wagner Batista. Outras outras autoridades civis estiveram presentes: Os promotores Ana Lúcia, Waldelice Moreira, Rafael Alamy, o Juíz de Direito Ademar Alves, os empresários Itelvino Pisoni, Tarcísio Goiabeira, Adailton Fonseca, além dos membros da Academia Gurupiense de Letras – AGL: Presidente Paulo Albuquerque, o Secretário José Maciel e sua esposa Teresinha e Plínio Sabino. Também os festeiros 2020/2021/2022: Sandra Peruzzo e Alex Peruzzo, Lourdes Oliveira, Gabriel e Eva, Baltazar e Cristiana, Joel e Arilda. O Pe. Eldinei agradeceu a todos, especialmente os festeiros, o casal Dr. Joaquim Costa e Adriana Oliveira pelo empenho na construção do Memorial Monsenhor Geraldo Torres. As missas foram transmitidas ao vivo pela Sil TV – Band (Canal 19) e Rádios 104,90 – Nova FM (às 09:00), Rádio Araguaia FM 96,70 (às 19:30) e todas pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Gurupi.

fotos: Adriana Castelo Branco