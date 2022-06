A Prefeitura de Gurupi vai intensificar as obras pela cidade e na próxima segunda-feira, 20, a prefeita Josi Nunes e o vice-prefeito Gleydson Nato, juntamente com o senador Eduardo Gomes, realizarão um grande lançamento de uma série de obras, entre elas, a Estação Cidadania, que será o maior complexo esportivo, social e cultural da região Norte do Brasil.

Além da Estação Cidadania, serão lançadas obras de recapeamento asfáltico com material de alta qualidade e durabilidade (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ) nas Avenidas Maranhão e Pará; Construção da Via de Integração Leste-Oeste e do Parque Nascente do Mutuca; Reforma e ampliação da Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa); Correção da rede de drenagem pluvial do Mercado Municipal; além de pavimentação asfáltica de várias ruas dos bairros Waldir Lins, Jardim Medeiros, Jardim dos Buritis e Alto da Boa Vista.

A ação contará com a presença do senador Eduardo Gomes, que foi responsável por destinar os recursos para a construção da Estação Cidadania, no valor de R$ 12 milhões, e para a reforma e ampliação da Ceasa, no valor de R$ 5 milhões, além de viabilizar junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), a destinação de R$ 24 milhões para as obras da Via Leste-Oeste, drenagem e pavimentação asfáltica.

Cronograma

08h – Recapeamento Av. Maranhão – Local: Av. Maranhão esq. com a Rua 01

08h20 – Recapeamento Av. Pará – Local: Av. Pará esq. com a Rua 08

08h40 – Correção da rede pluvial do Mercado Municipal – Local: Rua 07 entre Av. Paraná e Santa Catarina

09h – Pavimentação dos bairros Waldir Lins, Jardim Medeiros, Jardim dos Buritis e Alto da Boa Vista – Local: Rua 14, St. Waldir Lins

09h40 – Reforma Ceasa – Local: BR-153, Pq. Industrial 2, Saída Sul

10h – Lançamento da “Via da Integração Leste-Oeste” – Local: Viaduto Clifton Nunes – BR-153

10h30 – Assinatura da Ordem de Serviço da Estação Cidadania – Local: Av. A, Setor Águas Claras