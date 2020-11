Paciente grávida denuncia falta de atendimento em UBS de Gurupi; Secretário diz que mulher chegou atrasada

Karina Fontana dos Anjos está grávida de 39 semanas e relatou que tinha nesta última quarta-feira (04) consulta na Unidade de Saúde do Setor Casego e foi surpreendida com a médica que negou o atendimento, remarcando a consulta da paciente para próxima semana. Para o Portal Atitude, o Secretário de Saúde, Antônio Carlos Pakalolo, informou que a mulher chegou fora do horário marcado.

por Wesley Silas

Karina afirma que quando ela chega muito cedo na Unidade, sempre demora muito para ser atendida. “Cheguei um pouco depois das 8 horas e fui surpreendida com a médica que negou o atendimento e disse que iria remarcar a consulta para próxima semana”, disse ela no momento em que está preste a ganhar o filho.

Ele chegou a ligar na Secretaria Municipal porém ninguém resolveu a situação da paciente. Ela relatou ainda que está sentido muita dor e não tem atendimento.

O Secretário de Saúde informou que a paciente não chegou no horário marcado. “A médica não espera por paciente que chega atrasado, como a paciente grávida não estava no horário combinado foi dada a vez para outras pacientes que foram atendidas no momento, daí ela foi orientada a remarcar, por isto virou essa confusão”, disse Pakalolo.