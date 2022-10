da redação

“Uniremos forças aqui na Secretaria de Saúde para proporcionar um mês de outubro intenso, focado na saúde feminina e na prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Nosso Outubro Rosa foi planejado com intensificação das atividades voltadas para alcançar o máximo de mulheres possível”, pontuou o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes.

A coordenadora da Saúde da Mulher, Dynysflayth Moira Amorim Lima, busca sensibilizar e chamar a atenção das mulheres gurupienses para participar da campanha do Outubro Rosa na rede pública municipal de saúde, além de refletir melhor sobre a sua saúde e o auto cuidado. “A Campanha do Outubro Rosa proporciona uma reflexão e traz um alerta para as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce que, quando é feito, aumenta as chances de cura de um câncer. Hoje, 95% dos casos identificados em estágio inicial têm chances de cura”, explicou Dynis.

Programação

Na próxima quarta-feira, 19, as UBS’s funcionarão em caráter especial, das 7h às 19h, com o objetivo de atender especialmente mulheres para realização de consultas e encaminhamento para atendimento especializado na saúde da mulher.

As consultas e exames especializados em ginecologia e mastologia são realizados o ano todo, mas neste dia, as mulheres que buscarem atendimento médico nas UBS’s serão encaminhadas diretamente para um médico ginecologista ou mastologista, sem a necessidade de passar pela Regulação Municipal. O procedimento dos atendimentos será flexibilizado para agilizar e incentivar o acesso aos serviços gratuitos de saúde.

Já nos dias 20 e 21, quinta e sexta-feira, a Clínica da Mulher oferecerá uma programação especial focada na realização das consultas especializadas como ginecológicas, exames preventivos de colo do útero (Papanicolau) e realização de mamografia.

“Nosso intuito é quebrar o medo das mulheres em realizar os exames, principalmente a mamografia. Por isso, todos os dias faremos algo especial, mas o ponto alto serão os dias 20 e 21. A ideia é acolher as mulheres com alegria e descontração, para tornar esse momento mais atrativo e tranquilo”, explicou a coordenadora da Clínica da Mulher, Dynysflayth Moira Amorim Lima.