Representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), DETRAN-TO, Polícia Militar e Agência Muncipal de Trânsito e Transportes (AMTT Gurupi), estiveram reunidos na Operação integrada “Alcoolemia Zero”, coordenada pela Unidade Operacional da PRF Gurupi. Ao todo foram 34 autuações, sendo 08(oito) veículos apreendidos e encaminhado ao pátio da concessionária.

da redação

A operação durou toda a tarde e parte da noite desse domingo e concentrou na entrada de Gurupi, vindo da cidade de Peixe pela BR- 242. Região muito conhecida por terem várias praias e muitos ranchos nas beiras dos rios. O objetivo da Operação foi fazer valer a aplicação da Lei n° 11.705/2008 (conhecida como a Lei Seca).

A fiscalização da AMTT explica que ocorreram algumas alterações na legislação e que a população tem que adequar, “a Lei Seca alterou o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelecendo o limite zero para o consumo de álcool e impondo penalidades severas aos condutores que teimam em dirigir embriagados”. “Outra alteração se deu no artigo 306 do código, que caracterizou como crime de trânsito a mera conduta de dirigir sob influência de álcool acima de 0,33 mg/l, sem a necessidade de haver perigo de dano. Outra grande inovação foi a penalização do condutor que se negasse a se submeter aos testes, independente da existência de sinais de embriaguez”.

“Operação foi bem produtiva, visto a participação dos demais órgãos de fiscalização do trânsito, além dos diversos de números de veículos vistoriados e condutores abordados”, afirmou o Inspetor PRF Joaquim Franco.

“Foi uma operação muito êxitosa, pelos números e pelo apoio de grande parte da sociedade também, que compreende a necessidade de retirarmos das ruas esse condutores que não respeitam as legislações”, concluiu o Presidente da AMTT, Sargento Jenilson.